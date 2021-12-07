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Общество

Около 100 приехавших из ЮАР людей находятся в обсерваторе с подозрением на COVID-19

Ведомости

Около 100 человек, приехавших в Россию из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1». 

«Любое недомогание, повышение температуры — основание для того, чтобы человек был госпитализирован. Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются», — рассказала Попова (цитата по ТАСС). 

По ее данным, на сегодняшний день в России было выявлено два случая заражения новым штаммом омикрон.  

Ранее Попова подписала постановление, согласно которому все лица, которые прибывают в РФ из африканских стран, будут обязаны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. В соответствии с документом, все лица обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней с момента прибытия в Россию. Также в постановлении указаны сроки прохождения обследований. «Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ», — сообщается в документе. 

Руководитель Роспотребнадзора также сообщала, что, согласно наблюдениям, положительные результаты ПЦР-тестов при заражении новым штаммом коронавируса омикрон появляются на вторые сутки после прилета в Россию. В первый день было зафиксировано много отрицательных тестов. Именно поэтому глава ведомства призвала всех внимательно следить за здоровьем и указала на необходимость повторного обследования. 

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, отметила Попова. 

Ранее по теме: Путин оценил вероятность превращения омикрона в «живую вакцину» от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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