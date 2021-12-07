Около 100 приехавших из ЮАР людей находятся в обсерваторе с подозрением на COVID-19

«Любое недомогание, повышение температуры — основание для того, чтобы человек был госпитализирован. Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются», — рассказала Попова (цитата по ТАСС).