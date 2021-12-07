Около 100 приехавших из ЮАР людей находятся в обсерваторе с подозрением на COVID-19
Около 100 человек, приехавших в Россию из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».
«Любое недомогание, повышение температуры — основание для того, чтобы человек был госпитализирован. Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются», — рассказала Попова (цитата по ТАСС).
По ее данным, на сегодняшний день в России было выявлено два случая заражения новым штаммом омикрон.
Ранее Попова подписала постановление, согласно которому все лица, которые прибывают в РФ из африканских стран, будут обязаны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. В соответствии с документом, все лица обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней с момента прибытия в Россию. Также в постановлении указаны сроки прохождения обследований. «Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ», — сообщается в документе.
Руководитель Роспотребнадзора также сообщала, что, согласно наблюдениям, положительные результаты ПЦР-тестов при заражении новым штаммом коронавируса омикрон появляются на вторые сутки после прилета в Россию. В первый день было зафиксировано много отрицательных тестов. Именно поэтому глава ведомства призвала всех внимательно следить за здоровьем и указала на необходимость повторного обследования.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, отметила Попова.