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Путин оценил вероятность превращения омикрона в «живую вакцину» от коронавируса

Ведомости

Новый штамм коронавируса омикрон может оказаться «живой вакциной», но «забегать вперед» не стоит, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Говорят, он [штамм омикрон] не такой вредный, вроде бы некоторые специалисты даже называют его «живой вакцинацией». Но не будем забегать вперед. Во всяком случае, некоторый отскок на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма, но все равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года», — сказал он.

Ранее сегодня вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что омикрон более патогенный, но менее заразный. Таким образом, он может работать как «живая вакцина», обеспечивающая иммунитет к инфекции, резюмировал эксперт.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

3 декабря эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что омикрон выявлен в 38 странах мира. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. 

Ранее по теме: Вирусолог заявил, что штамм «омикрон» может стать «живой» вакциной от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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