Путин оценил вероятность превращения омикрона в «живую вакцину» от коронавируса

«Говорят, он [штамм омикрон] не такой вредный, вроде бы некоторые специалисты даже называют его «живой вакцинацией». Но не будем забегать вперед. Во всяком случае, некоторый отскок на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма, но все равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года», — сказал он.