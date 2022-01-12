Газета
Общество

В Москве впервые выдали «паспорт негражданина»

Ведомости

Человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности в Москве, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека Еву Меркачеву. Получивший паспорт мужчина прожил более двух лет в Центре временного содержания иностранцев, потому что его не могли никуда депортировать из-за отсутствия гражданства.

«Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" — временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», — сообщила Меркачева.

По ее словам, мужчину поместили не в камеру, а в комнату временного проживания. Там он оказался после задержания полицейскими, которые не смогли идентифицировать его личность. Тогда стало известно, что у него нет гражданства.

По словам Хакимджанова, он родился в Душанбе, а затем его семья переехала в Астрахань, когда ему было пять лет. Меркачева рассказала, что Хакимджанов не учился в школе, а читать и писать мужчина научился в СИЗО «Бутырка». По словам Меркачевой, он попросил помочь ему найти работу.

Президент России Владимир Путин подписал закон о временных удостоверениях личности в феврале 2021 г. Такой документ выдается на 10 лет и позволяет его владельцу работать без оформления разрешения. Закон вступил в силу с августа. По данным МВД, всего в России выдали почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства, писал ТАСС.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных