В Москве впервые выдали «паспорт негражданина»
Человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности в Москве, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека Еву Меркачеву. Получивший паспорт мужчина прожил более двух лет в Центре временного содержания иностранцев, потому что его не могли никуда депортировать из-за отсутствия гражданства.
«Первым человеком в Москве, который получил зеленый "паспорт негражданина" — временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», — сообщила Меркачева.
По ее словам, мужчину поместили не в камеру, а в комнату временного проживания. Там он оказался после задержания полицейскими, которые не смогли идентифицировать его личность. Тогда стало известно, что у него нет гражданства.
По словам Хакимджанова, он родился в Душанбе, а затем его семья переехала в Астрахань, когда ему было пять лет. Меркачева рассказала, что Хакимджанов не учился в школе, а читать и писать мужчина научился в СИЗО «Бутырка». По словам Меркачевой, он попросил помочь ему найти работу.
Президент России Владимир Путин подписал закон о временных удостоверениях личности в феврале 2021 г. Такой документ выдается на 10 лет и позволяет его владельцу работать без оформления разрешения. Закон вступил в силу с августа. По данным МВД, всего в России выдали почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства, писал ТАСС.