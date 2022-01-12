В Москве впервые выдали «паспорт негражданина»

По словам Хакимджанова, он родился в Душанбе, а затем его семья переехала в Астрахань, когда ему было пять лет. Меркачева рассказала, что Хакимджанов не учился в школе, а читать и писать мужчина научился в СИЗО «Бутырка». По словам Меркачевой, он попросил помочь ему найти работу.