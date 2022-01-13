Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия в МВД
Следственный комитет после резонансных происшествий в учебных заведениях предложил вернуть контроль за оборотом оружия и патронов из Росгвардии в МВД, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу СКР Александра Бастрыкина.
«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — заявил Бастрыкин. Предложения СК находятся на этапе межведомственного обсуждения.
В 2021 г. произошло несколько резонансных трагедий в школах и вузах России. В мае 18-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из которых — дети. 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в ПГНИУ. В результате погибли шесть человек, более 40 получили ранения. 13 декабря 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство. В результате более 10 человек, в том числе нападавший, пострадали, никто не погиб.
Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время было предотвращено более 100 преступлений в учебных заведениях. 28 июня президент подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля подписан закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после нападения на школу в Казани.