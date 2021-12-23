Путин заявил о предотвращении более 100 преступлений в учебных заведениях
Более 100 преступлений в учебных заведениях были предотвращены за последнее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Трансляцию конференции вел «Первый канал».
«У нас 100 с лишним, представляете, 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время. Вот таких возможных серьезных преступлений в учебных заведениях. <...> Ведь это трагедии, с которыми мы сталкиваемся, поток идет. Но 100 с лишним предотвращено. 127, по-моему», — заявил Путин.
В этом году произошло несколько резонансных трагедий в школах и вузах России. В мае 18-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из которых — дети. 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в ПГНИУ. В результате погибли шесть человек, более 40 получили ранения. 13 декабря 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство. В результате более 10 человек, в том числе нападавший, пострадали, никто не погиб.
28 июня Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля президент подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после нападения на школу в Казани.