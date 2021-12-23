Путин заявил о предотвращении более 100 преступлений в учебных заведениях

В этом году произошло несколько резонансных трагедий в школах и вузах России. В мае 18-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из которых — дети. 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в ПГНИУ. В результате погибли шесть человек, более 40 получили ранения. 13 декабря 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство. В результате более 10 человек, в том числе нападавший, пострадали, никто не погиб.