Володин заявил, что среди журналистов не должно быть иноагентов

«Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства», — сказал Володин. По его словам, «здесь много вопросов и к самому сообществу». Он призвал журналистов «самим для себя определить, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек». Он подчеркнул, что ограничение иностранного вмешательства позволит России развиваться более эффективно, так как «ни одно государство, предлагая свои коврижки, не собирается делать нашу страну процветающей».