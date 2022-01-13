Володин заявил, что среди журналистов не должно быть иноагентов
Иностранных агентов не должно быть среди журналистов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати, передает ТАСС.
«Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства», — сказал Володин. По его словам, «здесь много вопросов и к самому сообществу». Он призвал журналистов «самим для себя определить, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек». Он подчеркнул, что ограничение иностранного вмешательства позволит России развиваться более эффективно, так как «ни одно государство, предлагая свои коврижки, не собирается делать нашу страну процветающей».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Ранее стало известно, что всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в 2021 г.
Всего в реестре СМИ-иноагентов теперь фигурируют 111 физических и юридических лиц. 9 декабря депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли второй законопроект с поправками к закону об иностранных агентах. Документ предполагает, в частности, передачу полномочий Минюста по признанию НКО, физических и юридических лиц иностранными агентами судам. Другие поправки к законопроекту направил в Госдуму в ноябре Совет при президенте по правам человека (СПЧ).