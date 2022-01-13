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Песков прокомментировал возможность введения QR-кодов для подростков

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность введения QR-кодов для подростков на фоне пандемии и существующих ограничений пока не рассматривается.

«Нет, [такая возможность] не рассматривается», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности подобных мер, в том числе для стимулирования вакцинации (цитата по ТАСС). Песков также подчеркнул, что президент Владимир Путин пока не обсуждал со специалистами целевые показатели по вакцинации подростков от коронавируса. Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе.

Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» прошел две фазы клинических испытаний, сейчас идет третья фаза. Эффективность препарата составила около 93%. По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.

В декабре 2021 г. Министерство здравоохранения РФ внесло вакцинацию подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дети в этом возрасте относятся к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса. В данную группу также включены студенты вузов и государственные гражданские и муниципальные служащие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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