Вакцина для подростков «Спутник М» поступит в оборот на следующей неделе
Вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — заявил Гинцбург.
Вакцина «Спутник М» была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» прошел две фазы клинических испытаний, сейчас идет третья фаза. Эффективность препарата составила около 93%. По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.