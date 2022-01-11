Эффективность вакцины для подростков «Спутник М» составила 93%
Эффективность вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» составляет около 93%, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Препарат был разработан научным центром имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V».
Вакцина была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» прошел две фазы клинических испытаний, сейчас идет третья фаза.
По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.
В России зарегистрировано также пять вакцин от коронавируса для взрослых: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак». Также идут клинические испытания еще нескольких препаратов, в том числе двух назальных форм «Спутника V».