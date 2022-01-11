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Эффективность вакцины для подростков «Спутник М» составила 93%

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Эффективность вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» составляет около 93%, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Препарат был разработан научным центром имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V».

Вакцина была зарегистрирована 24 декабря прошлого года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» прошел две фазы клинических испытаний, сейчас идет третья фаза.

По данным разработчиков, после прививки в первый-второй день могут появиться озноб, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, а температура может подняться не выше 38,5 градуса. Такие явления проходят за два-три дня.

В России зарегистрировано также пять вакцин от коронавируса для взрослых: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак». Также идут клинические испытания еще нескольких препаратов, в том числе двух назальных форм «Спутника V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных