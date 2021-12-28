Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
Министерство здравоохранения выпустило новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.
В новую, 14-ю, версию рекомендаций включена информация о южноафриканском штамме коронавируса микрон. «Вариант омикрон, несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в документе.
В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М». Доработан раздел «Патогенетическое лечение», в частности, уточнены особенности назначения антикоагулянтов.
Обновления также затронули разделы, в которых говорится о препаратах для лечения инфекции. В частности, появились сведения о новых препаратах «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир. Также актуализирована информация об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и внутривенно. Минздрав также включил в обновленную версию данные о лекарствах на основе моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.
Последний раз Минздрав обновлял методические рекомендации в ноябре текущего года. В прошлую версию документа были добавлены сведения о применении кислорода для лечения и профилактики заболеваний, информация об особенностях применения вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации, а также изменены рекомендации по режиму дозирования барицитиниба — лекарства от ревматоидного артрита — для пациентов с легким течением заболевания.
Всего с начала пандемии COVID-19 в России заболели более 10 млн человек, около 300 000 жителей стали жертвами болезни. Общее число случаев заболевания в мире превысило 280 млн человек, умерли более 5,4 млн.