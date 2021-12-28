Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Обновления также затронули разделы, в которых говорится о препаратах для лечения инфекции. В частности, появились сведения о новых препаратах «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир. Также актуализирована информация об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и внутривенно. Минздрав также включил в обновленную версию данные о лекарствах на основе моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.