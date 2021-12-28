Газета
Общество

Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Ведомости

Министерство здравоохранения выпустило новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

В новую, 14-ю, версию рекомендаций включена информация о южноафриканском штамме коронавируса микрон. «Вариант омикрон, несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в документе.

В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-ковид-вак-М». Доработан раздел «Патогенетическое лечение», в частности, уточнены особенности назначения антикоагулянтов.

Обновления также затронули разделы, в которых говорится о препаратах для лечения инфекции. В частности, появились сведения о новых препаратах «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир. Также актуализирована информация об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и внутривенно. Минздрав также включил в обновленную версию данные о лекарствах на основе моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

Последний раз Минздрав обновлял методические рекомендации в ноябре текущего года. В прошлую версию документа были добавлены сведения о применении кислорода для лечения и профилактики заболеваний, информация об особенностях применения вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации, а также изменены рекомендации по режиму дозирования барицитиниба — лекарства от ревматоидного артрита — для пациентов с легким течением заболевания.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заболели более 10 млн человек, около 300 000 жителей стали жертвами болезни. Общее число случаев заболевания в мире превысило 280 млн человек, умерли более 5,4 млн.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных