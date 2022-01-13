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Общество

Индекс Мосбиржи снизился более чем на 2% на фоне заявлений о переговорах с НАТО

Ведомости

Российский фондовый рынок теряет более 2% на фоне заявлений дипломатов и политиков о результатах переговоров Совета Россия — НАТО. Индекс Мосбиржи в ходе торгов 13 января снижается более чем на 2%, свидетельствуют данные площадки. 

На 15.14 мск индекс снижается на 2,25% по сравнению с закрытием торгов вчерашнего дня — до 3743,88 пункта. Долларовый индекс РТС снижается по состоянию на 15.15 мск на 2,82% до 1567,12 пункта. Индекс голубых фишек Мосбиржи теряет 2,46% по состоянию на 15.17 мск — до 24 966,17 пункта.

Рубль также снижается по отношению к иностранным валютам. Курс доллара в ходе торгов 13 января превысил 75 руб. и по состоянию на 15.03 мск курс американской валюты составил 75,2 руб. Курс евро растет по отношению к рублю на 72 коп. на 15.04 мск до 86,21 руб.

Снижение курса рубля и падение фондовых индексов произошло на фоне заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что США и их союзники по НАТО «ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год». Об этом Рябков рассказал в интервью RTVI. 

Отвечая на вопрос о реакции НАТО на российские предложения по безопасности, Рябков сказал: «Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад». «Нет» не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном». 

Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, ставшее вторым этапом серии консультаций по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса предоставить юридические гарантии нерасширения на восток (в первую очередь, отказа от включения в блок Украины и Грузии), а также отвести вооруженные силы и военную инфраструктуру на позиции 1997 г. (с тех пор в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран) и не размещать ядерное оружие США вблизи российских границ.

Первая встреча состоялась в Женеве между делегациями России и США 9-10 января, третья запланирована на 13 января в рамках венской площадки ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшие ранее переговоры «неудачными». 

Ранее по теме: Россия и НАТО поговорили в Брюсселе, но ни о чем не договорились

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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