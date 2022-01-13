Индекс Мосбиржи снизился более чем на 2% на фоне заявлений о переговорах с НАТО

Отвечая на вопрос о реакции НАТО на российские предложения по безопасности, Рябков сказал: «Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад». «Нет» не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном».