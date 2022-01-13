Индекс Мосбиржи снизился более чем на 2% на фоне заявлений о переговорах с НАТО
Российский фондовый рынок теряет более 2% на фоне заявлений дипломатов и политиков о результатах переговоров Совета Россия — НАТО. Индекс Мосбиржи в ходе торгов 13 января снижается более чем на 2%, свидетельствуют данные площадки.
На 15.14 мск индекс снижается на 2,25% по сравнению с закрытием торгов вчерашнего дня — до 3743,88 пункта. Долларовый индекс РТС снижается по состоянию на 15.15 мск на 2,82% до 1567,12 пункта. Индекс голубых фишек Мосбиржи теряет 2,46% по состоянию на 15.17 мск — до 24 966,17 пункта.
Рубль также снижается по отношению к иностранным валютам. Курс доллара в ходе торгов 13 января превысил 75 руб. и по состоянию на 15.03 мск курс американской валюты составил 75,2 руб. Курс евро растет по отношению к рублю на 72 коп. на 15.04 мск до 86,21 руб.
Снижение курса рубля и падение фондовых индексов произошло на фоне заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что США и их союзники по НАТО «ни под каким видом, ни по каким причинам не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год». Об этом Рябков рассказал в интервью RTVI.
Отвечая на вопрос о реакции НАТО на российские предложения по безопасности, Рябков сказал: «Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад». «Нет» не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном».
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, ставшее вторым этапом серии консультаций по гарантиям безопасности. Москва требует от альянса предоставить юридические гарантии нерасширения на восток (в первую очередь, отказа от включения в блок Украины и Грузии), а также отвести вооруженные силы и военную инфраструктуру на позиции 1997 г. (с тех пор в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран) и не размещать ядерное оружие США вблизи российских границ.
Первая встреча состоялась в Женеве между делегациями России и США 9-10 января, третья запланирована на 13 января в рамках венской площадки ОБСЕ. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал прошедшие ранее переговоры «неудачными».