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Россия и НАТО поговорили в Брюсселе, но ни о чем не договорились

Но сами переговоры прошли в нормальной атмосфере
Глеб Мишутин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин (слева), заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко (в центре) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) перед заседанием Совета Россия — НАТО в штаб-квартире альянса. / ТАСС

НАТО предложило России восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе. Об этом на брифинге 12 января после заседания Совета Россия – НАТО сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Но Россия пока не ответила на это предложение НАТО, сообщил ТАСС источник в МИД России.

По словам Столтенберга, разговор с российской стороной вышел «непростой», но его важность отрицать нельзя. Главными темами стали конфликт на Украине, военное напряжение вокруг ее границ и европейская безопасность в целом. Столтенберг заявил: «Это был позитивный сигнал, что члены НАТО и Россия собрались за одним столом и поговорили. Мы искали этой встречи два года (заседаний Совета Россия – НАТО не было в течение этого срока. – «Ведомости»)». Встреча в Брюсселе – вторая после переговоров США и России о европейской безопасности в Женеве 10 января. 13 января российские инициативы в этой сфере будут обсуждаться в Вене на встрече ОБСЕ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных