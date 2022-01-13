Россия и НАТО поговорили в Брюсселе, но ни о чем не договорились

По словам Столтенберга, разговор с российской стороной вышел «непростой», но его важность отрицать нельзя. Главными темами стали конфликт на Украине, военное напряжение вокруг ее границ и европейская безопасность в целом. Столтенберг заявил: «Это был позитивный сигнал, что члены НАТО и Россия собрались за одним столом и поговорили. Мы искали этой встречи два года (заседаний Совета Россия – НАТО не было в течение этого срока. – «Ведомости»)». Встреча в Брюсселе – вторая после переговоров США и России о европейской безопасности в Женеве 10 января. 13 января российские инициативы в этой сфере будут обсуждаться в Вене на встрече ОБСЕ.