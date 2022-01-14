В Минздраве назвали бесполезным измерение антител к коронавирусу

«Действительно, озвучивались мнения, что если 300 и выше, то с вероятностью 80% ты не заразишься, но здесь я согласен с ВОЗ, потому что измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований. Самое правильное — просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, — через полгода. В этом случае мы достигнем максимального результата — и индивидуального, и популяционного», — заявил Чуланов. Он отметил, что сейчас достаточно вакцинироваться от коронавируса раз в полгода.