Газета
Общество

В Минздраве назвали бесполезным измерение антител к коронавирусу

Ведомости

Измерение уровня антител к коронавирусу и принятие решения о прививке на его основе не имеет научных оснований, нужно просто вакцинироваться через полгода, сообщил в интервью РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для защиты от дельта-штамма коронавируса нужен уровень антител в 300 международных единиц. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала оценок защищенности от заражения коронавирусом при достижении определенного уровня антител.

«Действительно, озвучивались мнения, что если 300 и выше, то с вероятностью 80% ты не заразишься, но здесь я согласен с ВОЗ, потому что измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований. Самое правильное — просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, — через полгода. В этом случае мы достигнем максимального результата — и индивидуального, и популяционного», — заявил Чуланов. Он отметил, что сейчас достаточно вакцинироваться от коронавируса раз в полгода.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в интервью ТАСС, что делать прививку от коронавируса можно при любом уровне антител. Эксперт также заметила, что рекомендация ВОЗ не делать тесты на наличие антител остается в силе, поскольку для определения точного уровня иммунитета необходима научная лаборатория и узкоспециализированные тесты.

В начале ноября на юге Африки выявили штамм коронавируса омикрон. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Из-за быстрого распространения омикрона власти некоторых стран сократили период для ревакцинации от коронавируса.

Ранее по теме: ВОЗ: вакцинацию от коронавируса можно проходить при любом уровне антител

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных