В Минздраве назвали бесполезным измерение антител к коронавирусу
Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для защиты от дельта-штамма коронавируса нужен уровень антител в 300 международных единиц. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала оценок защищенности от заражения коронавирусом при достижении определенного уровня антител.
«Действительно, озвучивались мнения, что если 300 и выше, то с вероятностью 80% ты не заразишься, но здесь я согласен с ВОЗ, потому что измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований. Самое правильное — просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, — через полгода. В этом случае мы достигнем максимального результата — и индивидуального, и популяционного», — заявил Чуланов. Он отметил, что сейчас достаточно вакцинироваться от коронавируса раз в полгода.
Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в интервью ТАСС, что делать прививку от коронавируса можно при любом уровне антител. Эксперт также заметила, что рекомендация ВОЗ не делать тесты на наличие антител остается в силе, поскольку для определения точного уровня иммунитета необходима научная лаборатория и узкоспециализированные тесты.
В начале ноября на юге Африки выявили штамм коронавируса омикрон. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Из-за быстрого распространения омикрона власти некоторых стран сократили период для ревакцинации от коронавируса.