ВОЗ: вакцинацию от коронавируса можно проходить при любом уровне антител
Вакцинация от коронавируса при любом уровне антител не способна причинить вред организму, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.
«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — рассказала она.
Эксперт также заметила, что рекомендация ВОЗ не делать тесты на наличие антител остается в силе, поскольку для определения точного уровня иммунитета необходима научная лаборатория и узкоспециализированные тесты.
«Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо», — добавила она.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».