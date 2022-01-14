В Минздраве назвали невакцинированных «плацдармом эволюции» COVID-19
Коронавирус может эволюционировать как в организме привитых, так и непривитых людей, однако в случае вторых вероятность появления новых штаммов повышается, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Таким образом, там, где доля не прошедших вакцинацию высока, больше и вероятность эволюции вируса, резюмировал эксперт. Поскольку одновременно в мире COVID-19 болеют миллионы человек, возникает множество штаммов коронавируса. Сократить их можно благодаря вакцинации, отметил Чуланов.
Является ли южноафриканский штамм омикрон последним, зависит от хода прививочной кампании, наличия эффективных противовирусных средств, а также от соблюдения антиковидных правил, отметил представитель Минздрава.
По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 62,6% при цели в 80%. Так, первую прививку от COVID-19 сделали 79 млн граждан, из них 75,1 млн получили обе дозы соответствующих препаратов.
За все время пандемии коронавирус выявили у 10,7 млн россиян, следует из статистики оперштаба на 13 января. Среди них почти 9,8 млн человек выздоровели, 319 172 умерли. Последний суточный прирост зараженных составил 21 155 случаев. Этот показатель стал максимальным с 28 декабря 2021 г. Скончались 740 пациентов с COVID-19.