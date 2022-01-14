В Минздраве назвали невакцинированных «плацдармом эволюции» COVID-19

«Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — сказал он в интервью РБК.