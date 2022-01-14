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В Минздраве назвали невакцинированных «плацдармом эволюции» COVID-19

Ведомости

Коронавирус может эволюционировать как в организме привитых, так и непривитых людей, однако в случае вторых вероятность появления новых штаммов повышается, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — сказал он в интервью РБК.

Таким образом, там, где доля не прошедших вакцинацию высока, больше и вероятность эволюции вируса, резюмировал эксперт. Поскольку одновременно в мире COVID-19 болеют миллионы человек, возникает множество штаммов коронавируса. Сократить их можно благодаря вакцинации, отметил Чуланов.

Является ли южноафриканский штамм омикрон последним, зависит от хода прививочной кампании, наличия эффективных противовирусных средств, а также от соблюдения антиковидных правил, отметил представитель Минздрава.

По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 62,6% при цели в 80%. Так, первую прививку от COVID-19 сделали 79 млн граждан, из них 75,1 млн получили обе дозы соответствующих препаратов.

За все время пандемии коронавирус выявили у 10,7 млн россиян, следует из статистики оперштаба на 13 января. Среди них почти 9,8 млн человек выздоровели, 319 172 умерли. Последний суточный прирост зараженных составил 21 155 случаев. Этот показатель стал максимальным с 28 декабря 2021 г. Скончались 740 пациентов с COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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