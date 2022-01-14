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Голикова сообщила о возможности посещать общественные места по ПЦР-тесту после 1 февраля

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Власти внесут поправку к законопроекту о QR-кодах, согласно которой россияне смогут посещать общественные места по результату ПЦР-теста с 1 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Законопроект был принят в первом чтении, а второе будет отложено. 

«Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР», — назвала Голикова одну из поправок (цитата по «РИА Новости»). 

Также Минздраву дадут право устанавливать срок действия сертификата людей, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. Военные и приравненные к ним лица будут получать сертификаты с соблюдением требований защиты их данных, сообщила Голикова.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Сегодня Голикова сообщила о решении правительства отложить его рассмотрение во втором чтении из-за «новых вызовов» пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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