Голикова сообщила о возможности посещать общественные места по ПЦР-тесту после 1 февраля
Власти внесут поправку к законопроекту о QR-кодах, согласно которой россияне смогут посещать общественные места по результату ПЦР-теста с 1 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Законопроект был принят в первом чтении, а второе будет отложено.
«Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР», — назвала Голикова одну из поправок (цитата по «РИА Новости»).
Также Минздраву дадут право устанавливать срок действия сертификата людей, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. Военные и приравненные к ним лица будут получать сертификаты с соблюдением требований защиты их данных, сообщила Голикова.
Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Сегодня Голикова сообщила о решении правительства отложить его рассмотрение во втором чтении из-за «новых вызовов» пандемии коронавируса.