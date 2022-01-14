Правительство решило отложить второе чтение законопроекта о QR-кодах

16 декабря Госдума приняла законопроект в первом чтении после двухчасовой дискуссии. «За» проголосовали 329 депутатов, против выступили 87 человек, один воздержался. Проект предполагал, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и магазины, либо предъявив QR-код о прививке от коронавируса, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание. Ограничительные меры в законопроекте не распространялись на аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.