Правительство решило отложить второе чтение законопроекта о QR-кодах
Правительство совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова журналистам.
В частности, в законопроект 14 января внесут следующие поправки: граждане без QR-кода смогут посещать общественен места по результату ПЦР-теста и после 1 февраля; Минздрав сможет определять сроки действия сертификата для граждан с медицинским отводом от прививки; военные получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.
Она отметила, что этот законопроект готовился в качестве меры реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас будут новые вызовы». Накануне Голикова допускала ухудшение с заболеваемостью коронавирусом в России, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших за сутки до шестизначных чисел на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.
16 декабря Госдума приняла законопроект в первом чтении после двухчасовой дискуссии. «За» проголосовали 329 депутатов, против выступили 87 человек, один воздержался. Проект предполагал, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и магазины, либо предъявив QR-код о прививке от коронавируса, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание. Ограничительные меры в законопроекте не распространялись на аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о праве регионов вводить ковид-сертификаты в общественных местах в существующей редакции нуждается в доработке. По словам главы государства, документ должен быть «четким, ясным, понятным», подчеркнул президент. Он отметил, что система COVID-сертификатов «должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности».