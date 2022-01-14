Газета
Общество

Правительство решило отложить второе чтение законопроекта о QR-кодах

Ведомости

Правительство совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова журналистам.

В частности, в законопроект 14 января внесут следующие поправки: граждане без QR-кода смогут посещать общественен места по результату ПЦР-теста и после 1 февраля; Минздрав сможет определять сроки действия сертификата для граждан с медицинским отводом от прививки; военные получат сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Она отметила, что этот законопроект готовился в качестве меры реагирования на распространение варианта коронавируса дельта, а «сейчас будут новые вызовы». Накануне Голикова допускала ухудшение с заболеваемостью коронавирусом в России, а руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших за сутки до шестизначных чисел на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.

16 декабря Госдума приняла законопроект в первом чтении после двухчасовой дискуссии. «За» проголосовали 329 депутатов, против выступили 87 человек, один воздержался. Проект предполагал, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и магазины, либо предъявив QR-код о прививке от коронавируса, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание. Ограничительные меры в законопроекте не распространялись на аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о праве регионов вводить ковид-сертификаты в общественных местах в существующей редакции нуждается в доработке. По словам главы государства, документ должен быть «четким, ясным, понятным», подчеркнул президент. Он отметил, что система COVID-сертификатов «должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности».

Ранее по теме: Законопроект о QR-кодах может остаться максимально рамочным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных