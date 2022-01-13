Законопроект о QR-кодах может остаться максимально рамочным

Законопроект о QR-кодах может остаться максимально рамочнымОбсуждать его придется на фоне новой волны ковида, готовиться к которой призвал Владимир Путин
Первую в 2022 г. встречу с правительством президент Владимир Путин начал с вопроса о пандемии ковида. «Она нас не оставляет в покое – не только нас, весь мир. Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки – свыше миллиона заболевших, миллион триста уже», – заметил Путин, отметив, что влияет на это и новый штамм омикрон. Россия тоже, как предупредил президент, находится в очень сложной ситуации: «В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек [заболеваемости]».
Ключевые вещи, которые требуются в этой связи, – это готовность больничной сети и готовность промышленности, сказал Путин: «И фармацевтической промышленности, и той, которая производит необходимый кислород, маски, средства индивидуальной защиты и так далее, – это первое. Второе – тестирование». И, конечно, нужно наращивать вакцинирование, не забывать про это, отметил Путин, попросив главу правительства проработать с регионами вопрос о мобилизации всех учреждений разного уровня.
«Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом его витке», – заявил Путин. О самой ситуации с ковидом ему доложила зампред правительства Татьяна Голикова, и из ее слов следовало, что ситуация пока не критичная (во всяком случае в сравнении с худшими моментами 2021 г.), но может такой вскоре стать. К примеру, в связи с вакцинацией, которая в 2021 г. стала массовой, снизилась и смертность от коронавируса – на 24,5% по сравнению с первыми 10 днями января прошлого года. А смертность от ковида по итогам первой недели 2022 г. на 19,4% меньше, чем в последнюю неделю декабря 2021 г. (76,3 случая на 100 000).
Койки в ковидных больницах также пока не заполнены: «На сегодня развернуто 164 000 ковидных коек, это на 141 000 меньше, чем в пик подъема заболеваемости [в ноябре 2021 г.]. На утро вчерашнего дня из этой цифры (164 000) занято было 69,5% коек». Но уже в конце декабря регионы предупредили о необходимости провести дезинфекцию в медицинских и образовательных организациях, усилить контроль за изоляцией больных коронавирусом, обеспечить необходимыми лекарствами население и т. д.
В ожидании кодов
Изменение законодательства в связи с приближением новой волны ковида на совещании, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля, никто не обсуждал. Глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко доложил Путину, что «законопроектная работа остается в приоритете правительства», а в Госдуме на разных стадиях находится 288 проектов законов. «Законы нужные и своевременные, – отреагировал Путин. – Мы с вами хорошо знаем и понимаем, что закон законом, а нужно наладить правоприменительную практику так, чтобы все это работало в жизни и давало ту отдачу, которую мы от этого ожидаем, для страны, для экономики, для наших людей». После чего вернулся к вопросу ковида, в частности вопросу дополнительной углубленной диспансеризации переболевших людей: «В прошлом году ведь мы планировали – сколько? – почти 9,5 млн провести через эти процедуры, помочь им восстанавливать здоровье. А пришло сколько? Меньше двух миллионов».
Как уточнил близкий к кабинету министров собеседник «Ведомостей», правительство готовит поправки к законопроекту и внесет их в Госдуму, а «хоронить» его не планируется. Суть изменений и сроки принятия закона он не раскрыл. Другой собеседник, близкий к правительству, уточнил, что один из возможных сценариев – сделать закон более рамочным, чтобы устранить возможные противоречия, которые закрались в инициативу Белого дома.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 января, в свою очередь, посоветовал «отписаться от <...> телеграм-каналов», которые сообщают, что в связи с появлением омикрон-штамма и новой волны ковида закон правительства будет принят в более жесткой версии.
О некоторых недостатках законопроекта говорил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров 28 декабря 2021 г. Авторы инициативы исходили из того, что QR-коды в определенной степени являются решением проблемы по доступу в сектор торговли или сферы услуг, стимулирования вакцинации, отмечал Мантуров. Но достаточно сложно, как признал министр, на федеральном уровне установить абсолютно одинаковые требования к формату предъявления сертификатов: «Ряд моментов должен учитываться регионами самостоятельно».
К примеру, не ясно, если на входе в торговый центр не предусмотрена входная группа, человек должен зайти, а там уже предъявить сертификат или уже на входе в нужный ему магазин внутри торгового центра пройти эту процедуру. От дополнительных комментариев «Ведомостям» представитель Минпромторга воздержался.
Сами по себе требования о QR-кодах в общественных местах и сейчас могут вводиться нормативными правовыми актами на уровне регионов (по закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»), отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Но в пояснительной записке к законопроекту правительства указана цель – создание равного доступа граждан к мероприятиям и объектам при введении ограничительных мероприятий, отмечает она.
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции России права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в определенных целях только федеральным законом, отметила Тягай, а значит, с точки зрения Основного закона необходимость предоставления документации о вакцинации (о противопоказании к ней или о перенесенном заболевании) именно на уровне закона представляется обоснованной.
Другие сценарии
Если закон не будет принят в установленный срок, а по проекту он должен вступить в силу к 1 февраля, то дополнительно легализовать его можно и через другие инструменты, например подзаконные акты, говорит близкий к правительству собеседник «Ведомостей». Представитель Роспотребнадзора запрос о том, можно ли заменить закон иными правовыми актами, переадресовал в федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Представитель Голиковой, которая руководит штабом, а также пресс-служба Минздрава не ответили на вопросы «Ведомостей».
Председатель комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев не ответил на звонок «Ведомостей». Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов отказался от комментариев. «И теоретически, и практически Минздрав и Роспотребнадзор наделены полномочиями издавать нормативно-правовые акты, направленные на выполнение обязательных требований при возникновении угрозы распространения вируса, – говорит руководитель практики уголовного и административного права Amulex Любовь Шебанова. – Это может коснуться и порядка получения и использования QR-кодов».
Нормативное регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за исключением разработки и утверждения государственных санитарно-эпидемиологических правил, проводит Минздрав, говорит адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов. Актами Минздрава, в частности, может быть установлено требование о предоставлении QR-кодов переболевшим или прошедшим вакцинацию.
Ограничения же, предусмотренные законопроектом, это ведомство установить не может, отмечает Иноядов: они основаны на региональном нормативном регулировании (в частности, на решениях губернаторов) и полномочиях главных государственных санитарных врачей регионов.
В этом плане на федеральном уровне более важное значение имеет Роспотребнадзор, говорит Иноядов: нормативные акты руководителя ведомства могут регулировать данную сферу, но только при наличии оснований, установленных законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который и предлагало расширить правительство.
Первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») убежден, что закон нужен, ведь любые ограничения, в том числе на передвижение человека, могут быть допущены только «в определенных ситуациях, установленных законом, хоть и рамочным». Собеседник в руководстве Госдумы призвал не спешить с прогнозами по поводу перспективы принятия закона и поправок как минимум до 17 января 2022 г., когда руководство нижней палаты соберется в первый раз и обсудит повестку ее заседаний.
Давно забытый транспорт
Внесенный тогда же, в ноябре 2021 г., законопроект о QR-кодах в самолетах и поездах дальнего следования и не рассмотренный даже в первом чтении, вероятнее всего, принят вообще не будет, сообщили «Ведомостям» два источника в Госдуме и один собеседник в авиационной отрасли, участвовавший в обсуждении этих мер. Подтвердил это и источник, близкий к правительству, отметив, что законопроект сырой и не учитывает многие частные ситуации (например, проверку кодов на полустанках в случае с железнодорожным транспортом и т. д.).
«Возникли бы [при принятии закона] большие сложности с авиаторами, с транзитными пассажирами, с малыми железнодорожными станциями», – сообщил один из собеседников. Последние обсуждения проекта в Думе состоялись в конце декабря. Минтранс отказался от комментариев «Ведомостям».
Проект о проверке QR-кодов на транспорте после его внесения в Госдуму вызвал много споров в отрасли: авиакомпании жаловались как на непроработанность механизма проверки (изначально предлагалось вообще не продавать авиабилеты пассажирам без QR-кода), так и на отсутствие гарантий бюджетных компенсаций за последующее снижение авиатрафика. 9 декабря Путин заявил о необходимости дополнительно проработать этот законопроект, уже 13 декабря было объявлено о снятии проекта с рассмотрения Госдумой.