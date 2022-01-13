Законопроект о QR-кодах может остаться максимально рамочным

Изменение законодательства в связи с приближением новой волны ковида на совещании, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля, никто не обсуждал. Глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко доложил Путину, что «законопроектная работа остается в приоритете правительства», а в Госдуме на разных стадиях находится 288 проектов законов. «Законы нужные и своевременные, – отреагировал Путин. – Мы с вами хорошо знаем и понимаем, что закон законом, а нужно наладить правоприменительную практику так, чтобы все это работало в жизни и давало ту отдачу, которую мы от этого ожидаем, для страны, для экономики, для наших людей». После чего вернулся к вопросу ковида, в частности вопросу дополнительной углубленной диспансеризации переболевших людей: «В прошлом году ведь мы планировали – сколько? – почти 9,5 млн провести через эти процедуры, помочь им восстанавливать здоровье. А пришло сколько? Меньше двух миллионов».