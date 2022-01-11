Что чиновники рассказали о новой волне ковида

Что чиновники рассказали о новой волне ковидаВ московских больницах развернут новые койки, а Роспотребнадзор готов к пессимистичному сценарию
На первом же в 2022 г. заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом чиновники предупредили о приближении новой волны коронавируса.
Показатели ухудшаются
Россия, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, находится в точке, когда определяется дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране. Сейчас госпитализировано 114 000 человек с коронавирусом, 16 000 – в тяжелом состоянии и почти 3800 находится на искусственной вентиляции легких. «Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. И, конечно же, здесь немедицинские меры, ограничительные, и медицинские профилактические, в частности вакцинация, – это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения», – заявил Мурашко. Он подчеркнул, что новый штамм омикрон не дает более легкого течения болезни.
Его поддержала глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Омикрон на самом деле заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса, и у него более короткий инкубационный период, и он быстрее распространяется. Все это мы закладываем в наши базы, чтобы обеспечить максимальную готовность в случае возникновения самого неблагоприятного сценария». В России этот штамм, как уточнила Попова, еще не сильно распространен: он выявлен у 305 человек в 13 субъектах Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ростовская, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская, Рязанская, Нижегородская области, Пермский край, Башкирия и Ингушетия). Эксперты ранее говорили «Ведомостям», что выявление конкретных штаммов ковида затруднено в том числе из-за небольшого объема тестирования.
Количество заражений ковидом может вырасти «до шестизначных цифр на территории России при неблагоприятном развитии [событий] и при несоблюдении [противоэпидемических] требований», о которых говорится последние два года. Пока показатели не такие драматические.
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 11 января 2022 г., в России за сутки выявлено 17 525 случаев заражения, 783 человека умерли.
Как отметила руководитель Роспотребнадзора, по итогам первой недели 2022 г. по всей России зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, показатель составляет 76,33 на 100 000 населения, что ниже на 19,4%, чем на финальной неделе 2021 г. «Но мы видим признаки ухудшающейся ситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский», – отметила Попова.
В Москве ожидают значительного роста числа заболеваемости уже в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма омикрон. <...> Это означает, что мы действительно тоже находимся в зоне риска и значит, что в течение 7–10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», – считает Собянин. О том, что в такие сроки в Москву может прийти новая, пятая волна ковида, накануне писали «Ведомости».
По его словам, в городе необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и дальше привлекать население к вакцинации. По данным на 11 января 2022 г., коллективный иммунитет в России составлял 62,6%, в Москве – 69,88%. «Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться», – добавил мэр Москвы.
Что могут сделать власти
Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся два законопроекта, внесенных правительством в целях борьбы с ковидом. Один из них, о QR-кодах на транспорте, отложен и не принят даже в первом чтении. Второй, о QR-кодах в общественных местах, был одобрен Госдумой в первом чтении 16 декабря 2021 г. и может быть рассмотрен в весеннюю сессию. Доработать его перед вторым чтением поручил 17 декабря 2021 г. на съезде РСПП президент Владимир Путин. «Работая над столь чувствительными нормами <...> необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», – сказал он. 20 декабря совет Госдумы по предложению ее спикера Вячеслава Володина даже создал рабочую группу для доработки правительственной инициативы с участием всех заинтересованных структур.
Рабочая группа до сих пор ни разу не собиралась, сказал собеседник «Ведомостей» в Госдуме. Предмета для обсуждения пока нет, поскольку в нижнюю палату парламента не поступили поправки от Белого дома, отмечает он, хотя принято решение выносить на второе чтение согласованную позицию. Ясность с тем, будет ли в ближайшее время собираться рабочая группа и когда законопроект о QR-кодах будет рассмотрен нижней палатой парламента, появится до 17 января, когда запланировано заседание совета Госдумы, считает источник. Сейчас у депутатов «региональная неделя».
Рассматривается минимум два сценария, говорит собеседник в Госдуме и источник, близкий к ней. Согласно одному из них, закон все же будет принят в ближайшее время (должен начать действовать до 1 февраля), но будет рамочным и решения все равно в значительной части будут принимать регионы. В пользу принятия федерального закона может выступить ухудшение эпидемиологической обстановки и низкий уровень вакцинации. Собеседники «Ведомостей» говорят, что заседание комитета по безопасности, отвечающего за законопроект и принимающего поправки к нему, может пройти в таком случае на следующей неделе. Членов комитетов-соисполнителей, в частности по охране здоровья, планируется пригласить на заседание ответственного комитета, сказал источник в Госдуме.
Повестка первых пленарных заседаний нижней палаты парламента, на которых принимают или отклоняют проекты законов, будет определена только 17 января советом Думы. До этого говорить о сроках рассмотрения инициативы о QR-кодах рано, сказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин (КПРФ). Член комитета по охране здоровья Александр Румянцев («Единая Россия») также не знает, будет ли поставлен вопрос о QR-кодах в повестку первых заседаний.
Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский считает, что власти сейчас должны обеспечить необходимое количество коек, медикаментов, кислорода, аппаратов искусственной вентиляции легких и врачей, чтобы не быть «в ситуации войны с коронавирусом в позиции догоняющего».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина