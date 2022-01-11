Что чиновники рассказали о новой волне ковида

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся два законопроекта, внесенных правительством в целях борьбы с ковидом. Один из них, о QR-кодах на транспорте, отложен и не принят даже в первом чтении. Второй, о QR-кодах в общественных местах, был одобрен Госдумой в первом чтении 16 декабря 2021 г. и может быть рассмотрен в весеннюю сессию. Доработать его перед вторым чтением поручил 17 декабря 2021 г. на съезде РСПП президент Владимир Путин. «Работая над столь чувствительными нормами <...> необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», – сказал он. 20 декабря совет Госдумы по предложению ее спикера Вячеслава Володина даже создал рабочую группу для доработки правительственной инициативы с участием всех заинтересованных структур.