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Володин заявил о необходимости доработать законопроект о QR-кодах

Ведомости

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки. Об этом заявил в Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Правительство РФ и партия "Единая Россия" предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки», — написал Володин.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах внесли на рассмотрение в ноябре прошлого года, он был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Сегодня Голикова сообщила о решении правительства отложить его рассмотрение во втором чтении из-за «новых вызовов» пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что QR-коды в общественных местах будут действовать с 1 февраля до 1 июня. По словам Голиковой, россияне смогут посещать общественные места после 1 февраля в том числе по результату ПЦР-теста.

Ранее по теме: Правительство решило отложить второе чтение законопроекта о QR-кодах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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