Володин заявил о необходимости доработать законопроект о QR-кодах

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах внесли на рассмотрение в ноябре прошлого года, он был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. Сегодня Голикова сообщила о решении правительства отложить его рассмотрение во втором чтении из-за «новых вызовов» пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что QR-коды в общественных местах будут действовать с 1 февраля до 1 июня. По словам Голиковой, россияне смогут посещать общественные места после 1 февраля в том числе по результату ПЦР-теста.