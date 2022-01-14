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В Турции иностранцам разрешили вакцинироваться доступными в стране препаратами

Ведомости

Власти Турции разрешили иностранным гражданам вакцинироваться от коронавируса доступными в стране препаратами, передает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, туристы уже могут пройти вакцинацию в нескольких больницах Анкары, Стамбула и Антальи. Для этого при себе необходимо иметь загранпаспорт. Туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – или Pfizer / BionTech или китайскую Sinovac. Вакцинация для иностранных граждан платная – за каждый укол из двух нужно будет заплатить 400 турецких лир (порядка 2200 руб.).

Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему enabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации, который признается в Евросоюзе (EU DCC). С таким сертификатом можно путешествовать по Европе, посещать кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные места.

По данным минздрава, многие клиники в настоящее время испытывают трудности с внедрением цифровой системы выдачи ковид-сертификатов для иностранцев, однако в ближайшее время процесс будет налажен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных