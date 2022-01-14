В Турции иностранцам разрешили вакцинироваться доступными в стране препаратами
Власти Турции разрешили иностранным гражданам вакцинироваться от коронавируса доступными в стране препаратами, передает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.
Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, туристы уже могут пройти вакцинацию в нескольких больницах Анкары, Стамбула и Антальи. Для этого при себе необходимо иметь загранпаспорт. Туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор – или Pfizer / BionTech или китайскую Sinovac. Вакцинация для иностранных граждан платная – за каждый укол из двух нужно будет заплатить 400 турецких лир (порядка 2200 руб.).
Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему enabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации, который признается в Евросоюзе (EU DCC). С таким сертификатом можно путешествовать по Европе, посещать кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные места.
По данным минздрава, многие клиники в настоящее время испытывают трудности с внедрением цифровой системы выдачи ковид-сертификатов для иностранцев, однако в ближайшее время процесс будет налажен.