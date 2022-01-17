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Общество

В Австралии признали статус вакцинированных «Спутником V»

Ведомости

Управление терапевтических товаров Австралии признало российскую двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинированного во время путешествий, говорится на сайте регулятора.

В сообщении говорится, что на прошлой неделе управление получило дополнительную информацию, которая подтверждает эффективность препарата, снижение риска распространения коронавируса и развития тяжелого течения COVID-19. По данным разработчика, эффективность «Спутника V» против появления симптомов заболевания составляет 89%, против госпитализации и смерти — 98-100%. В регуляторе отметили, что эти данные были получены до появления штамма омикрон.

В регуляторе пояснили, что признание вакцинации «Спутником V» позволит вернуться в Австралию иностранным студентам. Также в Австралию смогут приехать иностранные работники, бизнесмены и спортсмены.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медрегулятором ЕС. В декабре руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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