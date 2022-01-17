В Австралии признали статус вакцинированных «Спутником V»
Управление терапевтических товаров Австралии признало российскую двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинированного во время путешествий, говорится на сайте регулятора.
В сообщении говорится, что на прошлой неделе управление получило дополнительную информацию, которая подтверждает эффективность препарата, снижение риска распространения коронавируса и развития тяжелого течения COVID-19. По данным разработчика, эффективность «Спутника V» против появления симптомов заболевания составляет 89%, против госпитализации и смерти — 98-100%. В регуляторе отметили, что эти данные были получены до появления штамма омикрон.
В регуляторе пояснили, что признание вакцинации «Спутником V» позволит вернуться в Австралию иностранным студентам. Также в Австралию смогут приехать иностранные работники, бизнесмены и спортсмены.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медрегулятором ЕС. В декабре руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.