Газета
Общество

В ЕС надеются начать принимать туристов из России весной 2022 года

Ведомости

Евросоюз надеется возобновить прием туристов в прежних объемах в 2022 г., безопасные путешествия стали возможны из-за высокого уровня вакцинации в ЕС (83,7% взрослого населения), распространения «зеленых паспортов» и строгих правил борьбы с коронавирусом, сообщили «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандера.

25 декабря Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по поездкам, согласно которым 10 января страны – члены ЕС должны пускать туристов из всех стран, если они сделали прививку одобренными ЕС и ВОЗ препаратами. Также ЕК предложила разрешить въезд в союз переболевших COVID-19 в течение полугода до поездки.

В Еврокомиссии изданию сообщили, что такие правила будут распространяться и на россиян, однако сейчас страны согласовывают детали. По мнению Сантандера, планам может помешать распространение штамма омикрон. Он отметил, что многое зависит от одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — добавил Сантандер.

В декабре руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.

Ранее по теме: В ВОЗ объяснили задержку одобрения «Спутника V»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных