В ЕС надеются начать принимать туристов из России весной 2022 года
Евросоюз надеется возобновить прием туристов в прежних объемах в 2022 г., безопасные путешествия стали возможны из-за высокого уровня вакцинации в ЕС (83,7% взрослого населения), распространения «зеленых паспортов» и строгих правил борьбы с коронавирусом, сообщили «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандера.
25 декабря Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по поездкам, согласно которым 10 января страны – члены ЕС должны пускать туристов из всех стран, если они сделали прививку одобренными ЕС и ВОЗ препаратами. Также ЕК предложила разрешить въезд в союз переболевших COVID-19 в течение полугода до поездки.
В Еврокомиссии изданию сообщили, что такие правила будут распространяться и на россиян, однако сейчас страны согласовывают детали. По мнению Сантандера, планам может помешать распространение штамма омикрон. Он отметил, что многое зависит от одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — добавил Сантандер.
В декабре руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.