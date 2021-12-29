В ВОЗ объяснили задержку одобрения «Спутника V»
Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) затянулся, потому что проверка технологических процессов требует много времени, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в интервью RT.
«У нас в ВОЗ существует [процедура включения в] так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности [препарата], а также документацию по технологии производства. Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет», — пояснила Харрис. По ее словам, другие регуляторы следуют такой же процедуре.
Ранее в декабре руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. На данный момент препарат одобрен в 71 стране. Российская вакцина пока не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии.