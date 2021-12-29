Газета
Общество

В ВОЗ объяснили задержку одобрения «Спутника V»

Ведомости

Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) затянулся, потому что проверка технологических процессов требует много времени, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в интервью RT.

«У нас в ВОЗ существует [процедура включения в] так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности [препарата], а также документацию по технологии производства. Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет», — пояснила Харрис. По ее словам, другие регуляторы следуют такой же процедуре.

Ранее в декабре руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. На данный момент препарат одобрен в 71 стране. Российская вакцина пока не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: Лавров обсудил процесс регистрации вакцины «Спутник V» с главой ВОЗ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных