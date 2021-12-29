В ВОЗ объяснили задержку одобрения «Спутника V»

«У нас в ВОЗ существует [процедура включения в] так называемый реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности [препарата], а также документацию по технологии производства. Зачастую именно третье — проверка технологических процессов — требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зелёный свет», — пояснила Харрис. По ее словам, другие регуляторы следуют такой же процедуре.