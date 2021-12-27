Лавров обсудил процесс регистрации вакцины «Спутник V» с главой ВОЗ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обсудили по телефону вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и необходимость признания всеми странами на взаимной основе COVID-сертификатов, сообщили в МИД РФ.
Сообщается, что Лавров и Гебреисус затронули актуальные вопросы международного сотрудничества в деле преодоления последствий пандемии COVID-19, а также пути повышения эффективности глобальной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения при координации ВОЗ.
«С. В. Лавров приветствовал принятое консенсусом решение стран — членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями, подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели», — говорится в сообщении ведомства.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. В середине июня 2021 г. экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве препарата в Уфе, после чего процесс его сертификации был приостановлен.
Ранее в декабре руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что российская вакцина может быть одобрена ВОЗ в I квартале следующего года, после получения досье о препарате. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ часть необходимой для регистрации «Спутника V» информации. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.