ВОЗ допустила одобрение «Спутника V» в начале 2022 года
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в I квартале следующего года, заявил в интервью RT руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — сказал он.
14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что страна пока не передала ВОЗ часть информации, необходимой для одобрения «Спутника V» за границей. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.
В тот же день ТАСС со ссылкой на сообщение женевской штаб-квартиры ВОЗ анонсировал посещение экспертами организации России для изучения заявки на одобрение «Спутника V». По данным агентства, это произойдет после рассмотрения данных, которые обещала представить российская сторона.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. По данным медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина одобрена более чем в 70 странах мира.