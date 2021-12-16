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ВОЗ допустила одобрение «Спутника V» в начале 2022 года

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в I квартале следующего года, заявил в интервью RT руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — сказал он.

14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что страна пока не передала ВОЗ часть информации, необходимой для одобрения «Спутника V» за границей. Это произошло из-за разных стандартов, однако постепенно Россия адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, пояснил он.

В тот же день ТАСС со ссылкой на сообщение женевской штаб-квартиры ВОЗ анонсировал посещение экспертами организации России для изучения заявки на одобрение «Спутника V». По данным агентства, это произойдет после рассмотрения данных, которые обещала представить российская сторона.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, соответствующие документы он получил 11 августа 2020 г. По данным медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина одобрена более чем в 70 странах мира.

Ранее по теме: Песков признал, что Россия передала не все документы для одобрения ВОЗ «Спутника V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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