Эксперты ВОЗ планируют приехать в Россию после рассмотрения данных о «Спутнике V»
Посещение экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) России для изучения заявки на одобрение вакцины «Спутник V» состоится после рассмотрения данных, которые обещала представить российская сторона, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение женевской штаб-квартиры организации. Дата приезда экспертов в Россию пока не назначена.
«Какая-либо дата еще не назначена», — сказал представитель пресс-службы ВОЗ. «Российские партнеры обязались поделиться всеми необходимыми данными к концу нынешнего года. Как только эти данные будут рассмотрены, группа специалистов EUL (Emergency Use Listing. — Прим. ред.) наметит инспекции», — добавили в штаб-квартире ВОЗ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия передала не все документы для одобрения ВОЗ «Спутника V».
Сейчас «Спутник V» одобрили более 70 стран, за рубежом им привито более 100 млн человек. Помимо ВОЗ российский препарат не одобрен медицинским регулятором ЕС. Ранее там заявили, что производитель — Центр имени Гамалеи — не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ также есть вопросы к документам, при этом к самой вакцине у организации претензий нет. По словам главы ведомства, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС. В России инспекция экспертов ВОЗ для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 г., сообщили 4 декабря в пресс-службе организации.