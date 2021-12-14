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Эксперты ВОЗ планируют приехать в Россию после рассмотрения данных о «Спутнике V»

Ведомости

Посещение экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) России для изучения заявки на одобрение вакцины «Спутник V» состоится после рассмотрения данных, которые обещала представить российская сторона, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение женевской штаб-квартиры организации. Дата приезда экспертов в Россию пока не назначена.

«Какая-либо дата еще не назначена», — сказал представитель пресс-службы ВОЗ. «Российские партнеры обязались поделиться всеми необходимыми данными к концу нынешнего года. Как только эти данные будут рассмотрены, группа специалистов EUL (Emergency Use Listing. — Прим. ред.) наметит инспекции», — добавили в штаб-квартире ВОЗ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия передала не все документы для одобрения ВОЗ «Спутника V».

Сейчас «Спутник V» одобрили более 70 стран, за рубежом им привито более 100 млн человек. Помимо ВОЗ российский препарат не одобрен медицинским регулятором ЕС. Ранее там заявили, что производитель — Центр имени Гамалеи — не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил ранее, что у ВОЗ также есть вопросы к документам, при этом к самой вакцине у организации претензий нет. По словам главы ведомства, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС. В России инспекция экспертов ВОЗ для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 г., сообщили 4 декабря в пресс-службе организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных