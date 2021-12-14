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Песков признал, что Россия передала не все документы для одобрения ВОЗ «Спутника V»

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Российская сторона действительно не передала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) часть информации, которая нужна для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом, из-за разных стандартов, однако постепенно адаптируется к требованиям зарубежных регуляторов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российская сторона заявляла, что предоставила все необходимые документы.

«Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация, и как она должна предоставляться. У нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно адаптируемся к этим требованиям, они абсолютно на всех распространяются», — заявил Песков. По его словам, российская сторона надеется на положительный результат этой работы. По его словам, продолжительность такой адаптации не вызывает недовольства со стороны Кремля. 

«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы. Также препарат пока не одобрен ВОЗ.

Ранее по теме: Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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