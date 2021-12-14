Песков признал, что Россия передала не все документы для одобрения ВОЗ «Спутника V»

«Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация, и как она должна предоставляться. У нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно адаптируемся к этим требованиям, они абсолютно на всех распространяются», — заявил Песков. По его словам, российская сторона надеется на положительный результат этой работы. По его словам, продолжительность такой адаптации не вызывает недовольства со стороны Кремля.