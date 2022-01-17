Полиция возбудила уголовное дело после нападения на вдову Градского

На сайте министерства говорится, что, со слов потерпевшей, она ехала на машине со стороны деревни Глаголево Московской области и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля. После того как женщина вышла, к ней подошли трое мужчин. Они, угрожая ей «предметом, похожим на оружие», заставили ее поехать к ней домой, забрали оттуда крупную сумму денег и скрылись. Дело о нападении находится на контроле прокуратуры Московской области.