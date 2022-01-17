Полиция возбудила уголовное дело после нападения на вдову Градского
Полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения на вдову певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. По данным источника агентства в правоохранительных органах, у Коташенко похитили около 100 млн руб.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное по ст. 162 УК РФ ("Разбой")», — сообщили в МВД.
На сайте министерства говорится, что, со слов потерпевшей, она ехала на машине со стороны деревни Глаголево Московской области и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля. После того как женщина вышла, к ней подошли трое мужчин. Они, угрожая ей «предметом, похожим на оружие», заставили ее поехать к ней домой, забрали оттуда крупную сумму денег и скрылись. Дело о нападении находится на контроле прокуратуры Московской области.
Александр Градский умер 28 ноября 2021 г. Ему было 72 года. Артист попал в реанимацию с инсультом 26 ноября и скончался в ночь на воскресенье, 28 ноября, после инфаркта головного мозга.