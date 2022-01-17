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Полиция возбудила уголовное дело после нападения на вдову Градского

Ведомости

Полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения на вдову певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. По данным источника агентства в правоохранительных органах, у Коташенко похитили около 100 млн руб.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное по ст. 162 УК РФ ("Разбой")», — сообщили в МВД.

На сайте министерства говорится, что, со слов потерпевшей, она ехала на машине со стороны деревни Глаголево Московской области и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля. После того как женщина вышла, к ней подошли трое мужчин. Они, угрожая ей «предметом, похожим на оружие», заставили ее поехать к ней домой, забрали оттуда крупную сумму денег и скрылись. Дело о нападении находится на контроле прокуратуры Московской области.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 г. Ему было 72 года. Артист попал в реанимацию с инсультом 26 ноября и скончался в ночь на воскресенье, 28 ноября, после инфаркта головного мозга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных