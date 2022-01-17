В Северной Осетии выявили первые случаи омикрона

12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма омикрон. В свою очередь, 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел. По ее словам, такое возможно при пессимистичном варианте развития событий. Согласно прогнозам, первый «удар» распространения штамма коронавируса омикрон примет на себя столичный регион. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на 14 января свыше половины новых случаев коронавируса в столице вызваны этим вариантом инфекции.