В Северной Осетии выявили первые случаи омикрона
В Северной Осетии зафиксировали первые случаи заражения вариантом коронавируса омикрон, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Алана Тибилова.
«На территории республики выявлено два случая заражения омикрон, но пока на территории республики доминирует дельта, — сказал он в ходе совещания.
При этом он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация на территории региона на прошедшей неделе была стабильной: значение коэффициента распространения инфекции находилось в диапазоне от 0,9 до 1. «Обращаемость в ковидные стационары на 22,2% была меньше в сравнении с предыдущей неделей», — добавил Тибилов.
12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма омикрон. В свою очередь, 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел. По ее словам, такое возможно при пессимистичном варианте развития событий. Согласно прогнозам, первый «удар» распространения штамма коронавируса омикрон примет на себя столичный регион. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на 14 января свыше половины новых случаев коронавируса в столице вызваны этим вариантом инфекции.
Штамм омикрон активно распространяется по всему миру с конца 2021 г. Впервые этот вариант коронавируса выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Анна Попова. Из-за быстрого распространения омикрона власти некоторых стран сократили период для ревакцинации от коронавируса.