Пик заболеваемости омикроном в России придется на январь

Прогноз IHME строится на основе предыдущих тенденций, основанных на результатах тестирования на коронавирус, и обновляется каждые две недели. По данным IHME, пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 г. Госпитализация за последние сутки в Москве такая же, как в предыдущие пики, – порядка 800 человек в день, половина из которых в тяжелом состоянии, говорит заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский. Но он уверен, что Москва и Россия в целом готовы к развитию негативного сценария за счет накопленного опыта и законсервированных коек.