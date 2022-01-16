Пик заболеваемости омикроном в России придется на январь

Пик заболеваемости омикроном в России придется на январьИнститут показателей и оценки здоровья прогнозирует рост числа зараженных втрое
Пик заболеваемости новым вариантом коронавируса – омикроном – может произойти в России 22 января, а 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике, прогнозируют исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME). На пике пятой волны ковида статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирус, может вырасти до показателя 85 700 в сутки, показывают расчеты IHME.
Для сравнения: по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 января, за сутки выявлено 29 230 новых случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных коронавирусом в России стал увеличиваться с 7 января, тогда как до этого снижался.
За три дня начиная с 10 января число заражений омикроном в России выросло в 2,6 раза, в Москве – в 2,3 раза, говорила 14 января заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19. К тому моменту в стране было выявлено 783 случая заражения новым штаммом, уточнила она, допустив, что в России омикрон в конечном счете вытеснит дельту. По словам Голиковой, больше половины случаев заражений приходится на Москву, так как она является крупным транспортным узлом. О выявлении штамма омикрон у 10 человек, прибывших из Южной Африки, Роспотребнадзор впервые сообщил 6 декабря 2021 г.
63,7%
составляет коллективный иммунитет в России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой
11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова допускала, что в негативном сценарии заболеваемость ковидом во время новой волны может превысить 100 000 новых заражений в сутки (цитата по «РИА Новости»). Такой прогноз объясняется тем, что омикрон в 3–7 раз заразнее предыдущих вариантов вируса, пояснила Попова на брифинге 14 января. Человек, встретившийся с омикроном, становится опасным для окружающих уже в первые сутки, а средний инкубационный период заболевания значительно короче – от двух до пяти дней вместо 6–8 дней, добавила она.
Прогноз IHME строится на основе предыдущих тенденций, основанных на результатах тестирования на коронавирус, и обновляется каждые две недели. По данным IHME, пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 г. Госпитализация за последние сутки в Москве такая же, как в предыдущие пики, – порядка 800 человек в день, половина из которых в тяжелом состоянии, говорит заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский. Но он уверен, что Москва и Россия в целом готовы к развитию негативного сценария за счет накопленного опыта и законсервированных коек.
«У нас заболеваемость только набирает темп. Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется», – заявил «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, уточнив, что из-за больших расстояний понятие «пик заболеваемости» в России довольно растяжимое. Математические модели прежде не часто сбывались, сказал он: коронавирус многократно опровергал прогнозы, в том числе основанные на анализе больших данных. Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов согласен, что рост заболеваемости будет стремительным. По его оценкам, пик может произойти в феврале или ближе к марту. Моделям же он не склонен доверять из-за отсутствия достоверной статистики.
Омикрон способен заражать людей с иммунитетом, не вызывая при этом серьезное течение болезни, отмечала Попова. Инфекция у переболевших и привитых протекает с симптомами легких ОРЗ или гриппа, уточнила глава Роспотребнадзора. Тяжелое течение инфекции при омикрон-штамме встречается в разы реже, чем при дельте, говорит Парамонов. При этом, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, риск повторного заболевания при омикроне возрастает в 5 раз, тогда как ранее вновь заражалось менее 1% переболевших.
Чем больше будет непривитых, тем выше вероятность большей заполняемости коек из-за осложнений, отмечает Поздняков. По словам Голиковой, всего в России полностью вакцинировано 76,7 млн человек, коллективный иммунитет составляет 63,7%.