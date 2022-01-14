Правительство, «Единая Россия» и Госдума решили отложить законопроект о QR-кодах

Правительство, «Единая Россия» и Госдума решили отложить законопроект о QR-кодахПока вводить их можно решениями регионов
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет отложен. По ее словам, законопроект, который 16 декабря 2021 г. был принят в первом чтении, «готовился как мера реагирования на распространение штамма дельта, сейчас это будут новые вызовы». Поэтому правительство «с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».
Одновременно с Голиковой о том, что законопроект о QR-кодах отложат, заявил и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, правительство 14 января внесет поправки ко второму чтению законопроекта. Но, как отметил Турчак, и сама инициатива, и вносимые поправки готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма дельта, сейчас же распространяется штамм омикрон.
Среди возможных поправок, которые упомянула Голикова, – использование отрицательного ПЦР-теста для посещения общественных мест, а также появление сертификатов для людей с противопоказаниями, срок действий которых установит Минздрав.
После них с заявлением о том, что законопроект будет снят с рассмотрения Госдумы, в своем Telegram-канале выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект для доработки, – сообщил он. – Этот вопрос обсудим в понедельник на совете Государственной думы. Уверен, депутаты поддержат это решение».
Инициатива требует доработки, сообщил Володин, поблагодарив представителей правительства за то, «что они понимают это».
Кроме поправок перед вторым чтением на Охотном ряду ждали от Белого дома и проекты подзаконных актов, которые потребуются для реализации закона в случае его принятия (это не обязательно по регламенту), отмечают два источника «Ведомостей» в Госдуме. Но об их поступлении депутатам пока ничего не известно. «Ведомости» направили запрос в правительство.
У губернаторов и санитарных врачей регионов и так есть полномочия принимать решения о введении QR-кодов, отмечает собеседник на Охотном ряду. К примеру, власти Крыма 13 января объявили, что с 17 января возобновят требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах.
Правительство внесло проект закона о QR-кодах в общественных местах 12 ноября 2021 г. на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По проекту этого документа, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении общественных мест обязаны будут, если решение утвердят на уровне региона, предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе, однако до 1 февраля можно предъявить ПЦР-тест.
Вместе с этой инициативой был внесен законопроект о QR-кодах на международном и междугородном транспорте, но его до первого чтения сняли с рассмотрения Госдумы после критики со стороны граждан, отрасли и президента Владимира Путина. Он подчеркивал, что нельзя создавать людям неудобства, особенно перед Новым годом.
За последние сутки, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 23 820 случаев заражения ковидом.