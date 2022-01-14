Правительство, «Единая Россия» и Госдума решили отложить законопроект о QR-кодах

Правительство внесло проект закона о QR-кодах в общественных местах 12 ноября 2021 г. на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По проекту этого документа, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении общественных мест обязаны будут, если решение утвердят на уровне региона, предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе, однако до 1 февраля можно предъявить ПЦР-тест.