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«Белавиа» перенаправила три рейса в Петербург после ЧП с самолетом в Минске

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Авиакомпания «Белавиа» перенаправила три рейса на запасной аэродром в Санкт-Петербурге из-за выката самолета Uzbekistan Airways за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минска и сложных погодных условий, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В связи с выкатом самолета авиакомпании «Узбекские авиалинии» за пределы ВПП, а также в связи со сложными погодными условиями, не позволяющими произвести посадку в аэропортах Беларуси, на запасной аэродром в Санкт-Петербурге перенаправлены рейсы: 942 Санкт-Петербург — Минск, 958 «Домодедово» — Минск, 976 «Шереметьево» — Минск», — говорится в сообщении.

По данным национального аэропорта «Минск», самолет Airbus А-320 Uzbekistan Airways, который выполнял рейс Ташкент — Минск, после посадки в белорусской столице около 11:45 выкатился за пределы ВПП в момент руления. Происшествие произошло во время сильного снегопада и метели. На борту самолета находились 115 пассажиров, все они доставлены в здание терминала. Согласно предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных