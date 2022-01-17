«Белавиа» перенаправила три рейса в Петербург после ЧП с самолетом в Минске

По данным национального аэропорта «Минск», самолет Airbus А-320 Uzbekistan Airways, который выполнял рейс Ташкент — Минск, после посадки в белорусской столице около 11:45 выкатился за пределы ВПП в момент руления. Происшествие произошло во время сильного снегопада и метели. На борту самолета находились 115 пассажиров, все они доставлены в здание терминала. Согласно предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.