«Белавиа» перенаправила три рейса в Петербург после ЧП с самолетом в Минске
Авиакомпания «Белавиа» перенаправила три рейса на запасной аэродром в Санкт-Петербурге из-за выката самолета Uzbekistan Airways за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минска и сложных погодных условий, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«В связи с выкатом самолета авиакомпании «Узбекские авиалинии» за пределы ВПП, а также в связи со сложными погодными условиями, не позволяющими произвести посадку в аэропортах Беларуси, на запасной аэродром в Санкт-Петербурге перенаправлены рейсы: 942 Санкт-Петербург — Минск, 958 «Домодедово» — Минск, 976 «Шереметьево» — Минск», — говорится в сообщении.
По данным национального аэропорта «Минск», самолет Airbus А-320 Uzbekistan Airways, который выполнял рейс Ташкент — Минск, после посадки в белорусской столице около 11:45 выкатился за пределы ВПП в момент руления. Происшествие произошло во время сильного снегопада и метели. На борту самолета находились 115 пассажиров, все они доставлены в здание терминала. Согласно предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.