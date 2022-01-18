«Коммерсантъ» узнал об атаке хакеров на российских ученых и экспертов

В исследовании говорится, что хакеры отправляют экспертам по Северной Корее фишинговые письма, написанные якобы известными в России экспертами. В письме есть ссылка, при переходе по которой открывается окно для ввода логина и пароля, похожее на окно для Windows для запароленных сайтов. Далее пользователь должен ввести свои учетные данные, которые хакеры получат в открытом виде, пояснил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов.