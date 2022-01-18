Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал об атаке хакеров на российских ученых и экспертов

Ведомости

Хакерская группировка Kimsuky, вероятно из Северной Кореи, переключилась с российской обороны и промышленности на ученых и экспертов по внешней политике и неправительственные организации, которые занимаются вопросами взаимодействия с КНДР, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на американскую компанию по кибербезопасности Proofpoint.

В исследовании говорится, что хакеры отправляют экспертам по Северной Корее фишинговые письма, написанные якобы известными в России экспертами. В письме есть ссылка, при переходе по которой открывается окно для ввода логина и пароля, похожее на окно для Windows для запароленных сайтов. Далее пользователь должен ввести свои учетные данные, которые хакеры получат в открытом виде, пояснил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов. 

В Proofpoint привели пример такого письма якобы от имени исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия Толорая. Он подтвердил изданию, что массовая рассылка фишинговых писем идет с фальшивых адресов, открытых на его имя, а подпись скопирована из его старых писем. Глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев рассказал, что получал фишинговые письма. 

В Proofpoint считают, что цель атак хакеров — сбор данных. Руководитель группы исследования сложных угроз Threat Intelligence Group-IB Анастасия Тихонова отметила, что хакеры могут целенаправленно «пробивать» и добывать ценные документы у конкретных чиновников и ученых. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных