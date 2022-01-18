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Гинцбург сообщил о 75% эффективности «Спутника V» против «омикрона»

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Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%, сообщил директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%», — сообщил Гинцбург ( цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что при ревакцинации «Спутником лайт» через шесть месяцев защита против «омикрона» составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» от 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.

Ранее Гинцбург сообщил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «омикрон» в отличие от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna. Он также отметил, что для достижения нужного уровня коллективного иммунитета в России нужно в сутки прививать в 10 раз больше людей, чем сейчас, а те, кто уже вакцинировался, через полгода должны сделать повторную прививку.

В январе Гинцбург объявил, что назальная форма вакцины против COVID-19 поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца. Он заверил, что препарат будет эффективен против «омикрон»-штамма. Назальная вакцина будет двухкомпонентной, а для бустера будет достаточно одной интраназальной прививки.

«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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