Гинцбург сообщил о 75% эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%, сообщил директор Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%», — сообщил Гинцбург ( цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что при ревакцинации «Спутником лайт» через шесть месяцев защита против «омикрона» составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» от 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.
Ранее Гинцбург сообщил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «омикрон» в отличие от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna. Он также отметил, что для достижения нужного уровня коллективного иммунитета в России нужно в сутки прививать в 10 раз больше людей, чем сейчас, а те, кто уже вакцинировался, через полгода должны сделать повторную прививку.
В январе Гинцбург объявил, что назальная форма вакцины против COVID-19 поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца. Он заверил, что препарат будет эффективен против «омикрон»-штамма. Назальная вакцина будет двухкомпонентной, а для бустера будет достаточно одной интраназальной прививки.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.