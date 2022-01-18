Гинцбург сообщил о 75% эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Ранее Гинцбург сообщил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «омикрон» в отличие от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna. Он также отметил, что для достижения нужного уровня коллективного иммунитета в России нужно в сутки прививать в 10 раз больше людей, чем сейчас, а те, кто уже вакцинировался, через полгода должны сделать повторную прививку.