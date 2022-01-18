В Кремле не обсуждают введение локдауна по всей стране
Власти России не обсуждают введение локдауна по всей стране, ограничения могут вводиться в отдельных регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, отдельных элементов того самого локдауна на региональном уровне — это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей. Еще раз повторяю: от региона к региону ситуация может меняться, ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон". Поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия», — заявил Песков.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и систематического нарушения мер безопасности оперштаб региона должен будет ввести дистанционное обучение в школах, новые ограничения работы общепита, ТЦ и других учреждений, в которых есть массовое скопление людей, «вплоть до локдауна».
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом — показатель превысил отметку в 31 000 впервые с 7 декабря. Заболеваемость коронавирусом растет с 10 января на фоне распространения штамма «омикрон», при этом смертность от COVID-19 снизилась за месяц с 1076 до 688 случаев в сутки. В Москве за сутки выявили 8342 случая заражения коронавирусом впервые с середины июня прошлого года.