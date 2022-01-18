В Кремле не обсуждают введение локдауна по всей стране

«Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, отдельных элементов того самого локдауна на региональном уровне — это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей. Еще раз повторяю: от региона к региону ситуация может меняться, ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон". Поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия», — заявил Песков.