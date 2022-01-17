Беглов заявил о возможном усилении мер против коронавируса в Петербурге
В Санкт-Петербурге прорабатываются варианты дополнительных мер против коронавируса в случае взрывного роста заболеваемости, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
«Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений», — сказал губернатор в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».
По его словам, «очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила»: со 2 января в городе введена система обязательных QR-кодов. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. При этом QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.
Ранее сегодня Беглов также заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Он отметил, что город «ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости».
По данным оперативного штаба на 17 января, за последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4132 случая коронавируса против 3958 днем ранее. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 884 638 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. 2 309 513 жителей получили хотя бы одну дозу вакцины, 2 806 697 человек прошли полный курс вакцинации.