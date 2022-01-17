Беглов заявил о возможном усилении мер против коронавируса в Петербурге

По его словам, «очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила»: со 2 января в городе введена система обязательных QR-кодов. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. При этом QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.