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Беглов заявил о возможном усилении мер против коронавируса в Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербурге прорабатываются варианты дополнительных мер против коронавируса в случае взрывного роста заболеваемости, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

«Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений», — сказал губернатор в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

По его словам, «очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила»: со 2 января в городе введена система обязательных QR-кодов. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. При этом QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.

Ранее сегодня Беглов также заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Он отметил, что город «ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости».

По данным оперативного штаба на 17 января, за последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4132 случая коронавируса против 3958 днем ранее. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 884 638 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. 2 309 513 жителей получили хотя бы одну дозу вакцины, 2 806 697 человек прошли полный курс вакцинации.

Ранее по теме: Беглов рассказал об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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