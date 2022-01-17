Беглов рассказал об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге
Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге ухудшается, заявил губернатор города Александр Беглов, подчеркнув, что власти ожидают дальнейшего подъема заболеваемости, передает пресс-служба администрации Северной столицы.
«Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — сообщил Беглов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению, это означает «быстрый и резкий подъем — как вертикаль на графике».
В Санкт-Петербурге со 2 января начала действовать система QR-кодов о вакцинации. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания теперь необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.
За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4132 случая коронавируса против 3958 днем ранее. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 884 638 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. 2 309 513 жителей получили хотя бы одну дозу вакцины, 2 806 697 человек прошли полный курс вакцинации.