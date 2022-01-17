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Беглов рассказал об ухудшении эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге

Ведомости

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге ухудшается, заявил губернатор города Александр Беглов, подчеркнув, что власти ожидают дальнейшего подъема заболеваемости, передает пресс-служба администрации Северной столицы.

«Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. От каждого человека сейчас зависит, достаточно ли будет принятых мер или придется вводить новые ограничения», — сообщил Беглов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению, это означает «быстрый и резкий подъем — как вертикаль на графике».

В Санкт-Петербурге со 2 января начала действовать система QR-кодов о вакцинации. Предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания теперь необходимо в заведениях общепита и торговых центрах. QR-коды не нужно показывать при входе в продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, а также кафе и рестораны на вокзалах и в аэропорту.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4132 случая коронавируса против 3958 днем ранее. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 884 638 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. 2 309 513 жителей получили хотя бы одну дозу вакцины, 2 806 697 человек прошли полный курс вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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