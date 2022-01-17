В центре Гамалеи оценили сроки роста заболеваемости COVID-19 из-за омикрона
Заболеваемость коронавирусом из-за штамма омикрон пойдет вниз к концу января — началу февраля, предположил профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, слова которого передает «РИА Новости».
«Можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января — началу февраля заболеваемость омикроном в России тоже пойдет вниз», — сказал он на пресс-конференции.
Альтштейн отметил, что этот вариант коронавируса не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял. «По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», — отметил специалист.
12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране не удастся избежать роста заболеваемости COVID-19 на фоне распространения штамма омикрон. В свою очередь, 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте числа заболевших коронавирусом в России за сутки до шестизначных чисел. По ее словам, такое возможно при пессимистичном варианте развития событий. Согласно прогнозам, первый «удар» распространения штамма коронавируса омикрон примет на себя столичный регион. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на 14 января свыше половины новых случаев коронавируса в столице вызваны этим вариантом инфекции.
Штамм омикрон активно распространяется по всему миру с конца 2021 г. Впервые этот вариант коронавируса выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Анна Попова. Из-за быстрого распространения омикрона власти некоторых стран сократили период для ревакцинации от коронавируса.