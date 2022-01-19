СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — сообщил Молохов. Он пояснил, что скифское золото не было своевременно передано России из-за бывших чиновников Минкультуры РФ и их крымских коллег, которые подписывали соответствующие документы.