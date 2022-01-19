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СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

Ведомости

В Следственном комитете (СК) России начали доследственную проверку по факту хищения скифского золота, коллекцию которого голландский суд постановил передать Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — сообщил Молохов. Он пояснил, что скифское золото не было своевременно передано России из-за бывших чиновников Минкультуры РФ и их крымских коллег, которые подписывали соответствующие документы.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания. Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции как неотъемлемой части музейного фонда РФ, в музейный фонд нашей страны, однако своевременно этого сделано не было», — заключил Молохов.

Ранее он также заявлял, что для возвращения крымской коллекции скифского золота необходимо сменить стратегию в судебном процессе и команду юристов. По его словам, интересы крымских музеев представляют голландские адвокаты, которые перевели процесс в гражданско-правовую плоскость, то есть спор между музеями, без обсуждения вопроса принадлежности Крыма.

Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. 26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение суда передать скифское золото Украине создает «опасный прецедент» и ставит под вопрос перспективы сотрудничества музеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных