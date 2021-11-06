В Крыму предложили сменить тактику в борьбе за возвращение скифского золота

«Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация», — добавил Молохов, отметив, что передача коллекции Украине противоречит международному праву и базовым принципам межмузейного обмена.