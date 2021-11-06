В Крыму предложили сменить тактику в борьбе за возвращение скифского золота
Для возвращения крымской коллекции скифского золота необходимо сменить стратегию в судебном процессе и команду юристов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.
«Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшей ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — заявил Молохов.
Он пояснил, что интересы крымских музеев представляют голландские адвокаты, которые перевели процесс в гражданско-правовую плоскость, то есть спор между музеями, без обсуждения вопроса принадлежности Крыма.
«Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация», — добавил Молохов, отметив, что передача коллекции Украине противоречит международному праву и базовым принципам межмузейного обмена.
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. 26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.