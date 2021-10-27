В МИДе назвали решение суда по скифскому золоту «опасным прецедентом»
Решение суда Амстердама передать скифское золото Украине создает опасный прецедент и ставит под вопрос перспективы сотрудничества музеев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.
26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после решения суда Амстердама о невозвращении скифского золота России.