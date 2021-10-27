Песков прокомментировал решение суда по скифскому золоту из Крыма
Российская сторона проанализирует дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию своих интересов в споре о принадлежности так называемого скифского золота и будет продолжать процесс, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.
26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов, сообщили «РИА Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после решения суда Амстердама о невозвращении скифского золота России.