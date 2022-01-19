В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды

С 28 декабря до 15 января в Свердловской области отменили требование о предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса для посещения кафе и ресторанов, фитнес-центров, отдельно стоящих магазинов и других объектов. Требование о предъявлении QR-кода посетителям торговых центров и расположенных в них магазинов также было отменено в период с 22 декабря по 20 января. На этот же период власти региона отменили действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00.