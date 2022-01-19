В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды
В Свердловской области сократили список мест, для посещения которых нужен QR-код. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. С 20 января пропускной режим с использованием QR-кодов будет действовать только в зданиях госорганов и санаториях.
«Теперь эта мера профилактики распространяется только на государственные органы и органы местного самоуправления, государственные учреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, базы отдыха, дома отдыха, санатории», — говорится в сообщении.
Помимо этого, госорганы должны будут перевести на дистанционную работу 30% работников. С 27 января в регионе запретят работу ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00.
С 28 декабря до 15 января в Свердловской области отменили требование о предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса для посещения кафе и ресторанов, фитнес-центров, отдельно стоящих магазинов и других объектов. Требование о предъявлении QR-кода посетителям торговых центров и расположенных в них магазинов также было отменено в период с 22 декабря по 20 января. На этот же период власти региона отменили действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00.