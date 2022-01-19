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В Свердловской области сократили список мест, где нужны QR-коды

Ведомости

В Свердловской области сократили список мест, для посещения которых нужен QR-код. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. С 20 января пропускной режим с использованием QR-кодов будет действовать только в зданиях госорганов и санаториях.

«Теперь эта мера профилактики распространяется только на государственные органы и органы местного самоуправления, государственные учреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, базы отдыха, дома отдыха, санатории», — говорится в сообщении.

Помимо этого, госорганы должны будут перевести на дистанционную работу 30% работников. С 27 января в регионе запретят работу ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00.

С 28 декабря до 15 января в Свердловской области отменили требование о предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса для посещения кафе и ресторанов, фитнес-центров, отдельно стоящих магазинов и других объектов. Требование о предъявлении QR-кода посетителям торговых центров и расположенных в них магазинов также было отменено в период с 22 декабря по 20 января. На этот же период власти региона отменили действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных