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Кассацию на решение о передаче скифского золота Украине подадут до 26 января

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Кассационную жалобу на решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине подадут до 26 января, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

«26-е (января) — последний день, когда жалоба может быть подана. По моей информации, она в любом случае будет подана от крымских музеев», — заявил Молохов.

Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. 26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение суда передать скифское золото Украине создает «опасный прецедент» и ставит под вопрос перспективы сотрудничества музеев. 19 января СКР начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота, которое суд постановил передать Украине.

Ранее по теме: СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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