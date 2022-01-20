Кассацию на решение о передаче скифского золота Украине подадут до 26 января
Кассационную жалобу на решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине подадут до 26 января, сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александра Молохова.
«26-е (января) — последний день, когда жалоба может быть подана. По моей информации, она в любом случае будет подана от крымских музеев», — заявил Молохов.
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. 26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение суда передать скифское золото Украине создает «опасный прецедент» и ставит под вопрос перспективы сотрудничества музеев. 19 января СКР начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота, которое суд постановил передать Украине.