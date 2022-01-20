Собянин выделил 462 млн рублей на лечение онкобольных детей

В сообщении мэрии говорится, что 346 млн руб. из выделенной суммы предоставят Морозовской детской городской клинической больнице, где лечат детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, опухолями и тяжелыми анемиями. Оставшиеся 116 млн руб. передадут Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, специалисты которого используют такие технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия и термоаблация.