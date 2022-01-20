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Собянин выделил 462 млн рублей на лечение онкобольных детей

Ведомости

Правительство Москвы выделило 462 млн руб. для лечения онкобольных детей при помощи инновационных технологий, которые не входят в стандарты обязательного медицинского страхования (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМС). Такой указ подписал мэр Сергей Собянин.

В сообщении мэрии говорится, что 346 млн руб. из выделенной суммы предоставят Морозовской детской городской клинической больнице, где лечат детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, опухолями и тяжелыми анемиями. Оставшиеся 116 млн руб. передадут Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, специалисты которого используют такие технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия и термоаблация.

«За счет гранта финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований. Они позволяют индивидуально подбирать специализированное лечение и предсказывать его переносимость», — уточнили в мэрии.

В мэрии также сообщили, что благодаря выделенным ранее грантам Морозовской больнице удалось увеличить количество выполненных операций в 6,5 раза — до 85 в 2021 г. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных