Собянин выделил 462 млн рублей на лечение онкобольных детей
Правительство Москвы выделило 462 млн руб. для лечения онкобольных детей при помощи инновационных технологий, которые не входят в стандарты обязательного медицинского страхования (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМС). Такой указ подписал мэр Сергей Собянин.
В сообщении мэрии говорится, что 346 млн руб. из выделенной суммы предоставят Морозовской детской городской клинической больнице, где лечат детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, опухолями и тяжелыми анемиями. Оставшиеся 116 млн руб. передадут Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, специалисты которого используют такие технологии, как водоструйная диссекция, плазменная хирургия и термоаблация.
«За счет гранта финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований. Они позволяют индивидуально подбирать специализированное лечение и предсказывать его переносимость», — уточнили в мэрии.
В мэрии также сообщили, что благодаря выделенным ранее грантам Морозовской больнице удалось увеличить количество выполненных операций в 6,5 раза — до 85 в 2021 г. Грант покрывает затраты на поиск, подбор, активацию неродственного донора (обследование и проведение забора костного мозга в стационаре) и транспортировку костного мозга.