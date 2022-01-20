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ТАСС: против замглавы Минтранса возбуждено дело о мошенничестве

Ведомости

Против замминистра транспорта Владимира Токарева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Владимира Токарева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По месту его жительства были проведены обыски. С ним продолжаются следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», — сказал собеседник агентства. 

Токарева задержали накануне как подозреваемого. Дело было возбуждено Управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По словам источника агентства, оперативные действия проводили также сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Токарев в Минтрансе курирует железнодорожный транспорт. Как сообщали «Ведомости», уголовное дело против Токарева может быть связано с банкротством «Спецтрансстроя». Это один из крупнейших подрядчиков РЖД, первым заместителем гендиректора которого в 2016–2018 гг. был Токарев. Всего в 2016–2019 гг. «Спецтрансстрой» и его дочернее предприятие «Трансюжстрой» получили от РЖД контракты более чем на 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона. 

В ноябре 2021 г. РБК сообщал об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. По сведениям источника РБК, близкого к силовым структурам, бизнесмена Рейльяна задержали еще в конце октября 2021 г., его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее он был арестован и отправлен в Иркутск для проведения следственных действий. По данным источника «Ведомостей» среди операторов подвижного состава, Токарев брал отпуск до февраля с последующим увольнением. На его место рассматривалась кандидатура заместителя директора департамента строительства правительства РФ Валентина Иванова.

Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Заместителем министра транспорта стал 22 ноября 2018 г. В том числе, находясь на этом посту в 2020–2021 гг., руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До этого в 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя», в 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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