ТАСС: против замглавы Минтранса возбуждено дело о мошенничестве

В ноябре 2021 г. РБК сообщал об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. По сведениям источника РБК, близкого к силовым структурам, бизнесмена Рейльяна задержали еще в конце октября 2021 г., его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее он был арестован и отправлен в Иркутск для проведения следственных действий. По данным источника «Ведомостей» среди операторов подвижного состава, Токарев брал отпуск до февраля с последующим увольнением. На его место рассматривалась кандидатура заместителя директора департамента строительства правительства РФ Валентина Иванова.