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Замглавы Минтранса допросили и задержали по делу о коррупции

Владимира Токарева связывают с банкротством крупного подрядчика РЖД
Денис Ильюшенков Алексей Никольский
Пресс- служба Министерства транспорта Российской Федерации

Замглавы Минтранса Владимир Токарев, курирующий железнодорожный транспорт, задержан по делу о коррупции. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в следственных органах. По его словам, замминистра 19 января был вызван к следователю и допрошен как подозреваемый по делу о коррупции, после чего задержан. В пресс-службе МВД на звонки «Ведомостей» не ответили.

Источник в полиции подтвердил «Ведомостям», что Токарев после допроса был задержан. 

По данным источника ТАСС, уголовное дело в отношении замглавы Минтранса не связано с работой в ведомстве. 

ТАСС: замглавы Минтранса Токарева задержали по делу о коррупции

Профильный Telegram-канал «Коварная колея» связывает задержание чиновника с банкротством «Спецтрансстроя». Это один из крупнейших подрядчиков РЖД, первым заместителем гендиректора которого в 2016–2018 гг. был Токарев. Всего в 2016–2019 гг. «Спецтрансстрой» и его дочернее предприятие «Трансюжстрой» получили от РЖД контракты более чем на 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона. 

В ноябре 2021 г. РБК сообщал об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. По сведениям источника РБК, близкого к силовым структурам, бизнесмена Рейльяна задержали еще в конце октября 2021 г., его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее он был арестован и отправлен в Иркутск для проведения следственных действий.

По данным источника «Ведомостей» среди операторов подвижного состава, Токарев брал отпуск до февраля с последующим увольнением. На его место рассматривалась кандидатура заместителя директора департамента строительства правительства РФ Валентина Иванова.

Владимир Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Заместителем министра транспорта стал 22 ноября 2018 г. В том числе, находясь на этом посту в 2020–2021 гг., руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До этого в 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя», в 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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