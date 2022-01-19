Замглавы Минтранса допросили и задержали по делу о коррупции

Замглавы Минтранса Владимир Токарев, курирующий железнодорожный транспорт, задержан по делу о коррупции. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в следственных органах. По его словам, замминистра 19 января был вызван к следователю и допрошен как подозреваемый по делу о коррупции, после чего задержан. В пресс-службе МВД на звонки «Ведомостей» не ответили.