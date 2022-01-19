Замглавы Минтранса допросили и задержали по делу о коррупции

Замглавы Минтранса допросили и задержали по делу о коррупцииВладимира Токарева связывают с банкротством крупного подрядчика РЖД
Замглавы Минтранса Владимир Токарев, курирующий железнодорожный транспорт, задержан по делу о коррупции. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в следственных органах. По его словам, замминистра 19 января был вызван к следователю и допрошен как подозреваемый по делу о коррупции, после чего задержан. В пресс-службе МВД на звонки «Ведомостей» не ответили.
Источник в полиции подтвердил «Ведомостям», что Токарев после допроса был задержан.
По данным источника ТАСС, уголовное дело в отношении замглавы Минтранса не связано с работой в ведомстве.
Профильный Telegram-канал «Коварная колея» связывает задержание чиновника с банкротством «Спецтрансстроя». Это один из крупнейших подрядчиков РЖД, первым заместителем гендиректора которого в 2016–2018 гг. был Токарев. Всего в 2016–2019 гг. «Спецтрансстрой» и его дочернее предприятие «Трансюжстрой» получили от РЖД контракты более чем на 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона.
В ноябре 2021 г. РБК сообщал об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. По сведениям источника РБК, близкого к силовым структурам, бизнесмена Рейльяна задержали еще в конце октября 2021 г., его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее он был арестован и отправлен в Иркутск для проведения следственных действий.
По данным источника «Ведомостей» среди операторов подвижного состава, Токарев брал отпуск до февраля с последующим увольнением. На его место рассматривалась кандидатура заместителя директора департамента строительства правительства РФ Валентина Иванова.
Владимир Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Заместителем министра транспорта стал 22 ноября 2018 г. В том числе, находясь на этом посту в 2020–2021 гг., руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До этого в 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя», в 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро».