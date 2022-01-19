ТАСС: замглавы Минтранса Токарева задержали по делу о коррупции
Заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева задержали по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — сказал собеседник агентства.
Ранее собеседник агентства сообщил о проведении следственных действий в рамках дела о коррупции, возбужденного Управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По словам источника, оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.
При этом другой собеседник ТАСС сообщил, что сейчас замглавы Минтранса находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.
Токарев ранее занимал должности заместителя министра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также первого замгенерального директора ООО «Спецтрансстрой». Должность замглавы Минтранса он занял в 2021 г. Токарев награжден орденом Дружбы и ведомственными наградами.