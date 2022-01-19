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ТАСС: замглавы Минтранса Токарева задержали по делу о коррупции

Ведомости

Заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева задержали по делу о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», — сказал собеседник агентства.

Ранее собеседник агентства сообщил о проведении следственных действий в рамках дела о коррупции, возбужденного Управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По словам источника, оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

При этом другой собеседник ТАСС сообщил, что сейчас замглавы Минтранса находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Токарев ранее занимал должности заместителя министра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также первого замгенерального директора ООО «Спецтрансстрой». Должность замглавы Минтранса он занял в 2021 г. Токарев награжден орденом Дружбы и ведомственными наградами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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