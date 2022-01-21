«РИА Новости» узнали детали дела замминистра транспорта Токарева

По его словам, компания должна была реконструировать участок им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Фигуранты дела перевели со счетов «Спецтрансстроя» на счет «Главстройинвеста» аванс, который был потрачен на другие цели, которые не относились ни к строительству, ни к договорам.