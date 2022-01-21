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«РИА Новости» узнали детали дела замминистра транспорта Токарева

Ведомости

Задержанный по делу о мошенничестве замминистра транспорта Владимир Токарев вместе с подельниками обеспечил заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и растратил деньги, выделенные на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "Спецтрансстроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, компания должна была реконструировать участок им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Фигуранты дела перевели со счетов «Спецтрансстроя» на счет «Главстройинвеста» аванс, который был потрачен на другие цели, которые не относились ни к строительству, ни к договорам.

Собеседник агентства также рассказал, что Токарев и его подельники, которые работали в тех же компаниях, создавали видимость работ на объекте и заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего перечислили деньги на счета подконтрольных им компаний.

Дело против Токарева возбуждено следственным управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве полагают, что замминистра и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя», «вовлек» представителей руководства этой компании, «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций в деятельность, направленную на хищение крупных сумм из «Спецтрансстроя». В связи с этим 19 января дома и на рабочем месте Токарева прошли обыски. Сам чиновник задержан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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