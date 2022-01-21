«РИА Новости» узнали детали дела замминистра транспорта Токарева
Задержанный по делу о мошенничестве замминистра транспорта Владимир Токарев вместе с подельниками обеспечил заключение фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и растратил деньги, выделенные на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "Спецтрансстроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, компания должна была реконструировать участок им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Фигуранты дела перевели со счетов «Спецтрансстроя» на счет «Главстройинвеста» аванс, который был потрачен на другие цели, которые не относились ни к строительству, ни к договорам.
Собеседник агентства также рассказал, что Токарев и его подельники, которые работали в тех же компаниях, создавали видимость работ на объекте и заключили несколько фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, после чего перечислили деньги на счета подконтрольных им компаний.
Дело против Токарева возбуждено следственным управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В ведомстве полагают, что замминистра и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.
По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя», «вовлек» представителей руководства этой компании, «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций в деятельность, направленную на хищение крупных сумм из «Спецтрансстроя». В связи с этим 19 января дома и на рабочем месте Токарева прошли обыски. Сам чиновник задержан.